PEC haalt opgelucht adem na broodnodige zege in degradatiekraker

LIVEBLOGPEC Zwolle heeft gedaan wat het moest doen: de cruciale uitwedstrijd tegen VVV-Venlo winnend afsluiten (1-2). De ploeg van John Stegeman maakte het in de slotfase nog erg spannend, maar hield stand in Limburg.

FC Emmen-uit, RKC-thuis, ADO-thuis, Fortuna-thuis; de keren dat PEC Zwolle er in de eredivisie – door eigen toedoen weliswaar – écht moest staan, stond de ploeg er ook. Met een cruciale overwinning tot gevolg. Zo’n soort wedstrijd was het decemberduel in Venlo ook: winst betekende een ontsnapping uit de degradatiezone, bij verlies volgde een achterstand van vijf punten op directe concurrent VVV.

Schoonheid

Net als in de voorgaande do or die-wedstrijden die PEC dit seizoen speelde, was de Zwolse club ook zaterdagavond in Limburg de sterkste. Die winstpartij kondigde zich al vroeg aan, omdat VVV er voor rust heel weinig van bakte en PEC royaal de voorsprong pakte na goals van Kenneth Paal en Pelle Clement. Twee doelpunten die elk hun eigen schoonheid hadden.

Te beginnen met de goal van Paal, de linksback die terugkeerde in de basis nadat een liesblessure hem een maandje aan de kant hield. De herintreder dacht niet na, haalde uit met rechts en zag de bal via de lat in de kruising vliegen (0-1). Ook de 0-2 van Clement mocht er wezen, na 24 minuten, vooral vanwege de pass van centrale verdediger Thomas Lam. De Fin zette zijn diepgaande ploeggenoot vrij voor de keeper van VVV. Clement hoefde de bal alleen nog maar een tikje te geven (0-2). PEC had het vervolgens aan zichzelf de wijten dat de 0-3 er niet al voor de rust in lag, na grote kansen voor onder anderen Vito van Crooij.

Comeback

Die kansen waren er ook in de tweede helft, toen VVV iets meer van zich afbeet, schreeuwde om een penalty en zowaar een paar keer gevaarlijk werd. Ook PEC bleef kansen creëren. Maar wie er ook schoot, de derde Zwolse treffer bleef uit. Daarmee hielden de bezoekers het onnodig spannend in De Koel, waar langzaamaan het geloof groeide op een spectaculaire comeback. Het begin kwam er, toen invaller en debutant Aaron Bastiaans 1-2 maakte voor VVV.

Wat volgde was een bloedstollend spannende slotfase, met reusachtige kansen aan beide kanten. Maar het piepende en krakende PEC hield stand en deed het enige wat moest gebeuren: winnen in Venlo en al dan niet tijdelijk uit de gevreesde degradatiezone stappen.

VVV-Venlo-PEC Zwolle 1-2 (0-2). 11. Kenneth Paal 0-1, 24. Pelle Clement 0-2, 77. Aaron Bastiaans .