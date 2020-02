PEC heeft hoop op talent, maar niet op oudgediende tegen Feyenoord

De 19-jarige Huiberts klapte in aanloop naar het thuisduel met FC Groningen op de training door zijn enkel. De voorbije weken herstelde de jonge spelmaker van de blessure. Deze week hervatte Huiberts de individuele training en deed hij ook al een gedeelte mee met de groep. PEC koestert de hoop dat hij op tijd fit is voor de ontmoeting met Feyenoord.

Die thuiswedstrijd komt voor Mustafa Saymak (27) zeker nog te vroeg. Hij viel uit tegen FC Groningen en herstelt sindsdien van een kuitblessure. PEC stelt dat Saymak weer gaat beginnen met opbouwen zijn fitheid, maar dat het onduidelijk is wanneer de hij weer speelklaar is. ,,Dat gaat in ieder geval niet maanden duren", meldt de nummer 15 van de eredivisie, die tegen Feyenoord de strijd tegen degradatie hervat.