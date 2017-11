PEC heeft in Zwolle het meeste moeite met PSV

PEC wist PSV in twee van de zeventien voorgaande eredivisieontmoetingen in eigen huis te verslaan. Tegen alle andere opponenten in de competitie hebben de Zwollenaren een hoger winstpercentage dan tegen de huidige koploper. PSV is bovendien de club die het vaakst doel trof op bezoek bij PEC. In Zwolle waren de Eindhovenaren in de eerdere onderlinge confrontaties 39 keer trefzeker.

Koploper

In wedstrijden tegen de koploper gaat PEC – niet geheel onlogisch – zelden met de winst aan de haal. Gek genoeg gebeurde dat alleen en uitgerekend tegen PSV twee keer in de laatste 25 duels waarin de Zwolse underdog de lijstaanvoerder van de eredivisie trof. In september 2014 werd PSV thuis met 3-1 verslagen. Anderhalf jaar eerder stuntte PEC meteen na de winterstop door de koploper in Eindhoven met dezelfde cijfers te kloppen.

Ongeslagen