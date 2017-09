PEC heeft Namli terug; Basisplaats lonkt ook voor Nijland

Afgaande op de laatste training van vrijdagmorgen verschijnt Nijland voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Parzyszek, die in de eerste zes competitieduels nog niet tot scoren kwam, lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de bank. ,,Stef is goed bezig. Hij komt, ook fysiek gezien, steeds dichterbij. We hebben verschillende dingen getraind deze week, onder andere met Stef als spits.”

Aanvalsleider

De coach van PEC Zwolle liet nog in het midden met welke aanvalsleider hij op jacht gaat naar de vierde opeenvolgende thuiszege dit seizoen. Namli keert zo goed als zeker terug in het basiselftal. Hij ontbrak vorige week tegen VVV maar is inmiddels volledig hersteld van in het bekerduel met VV De Meern opgelopen liesblessure, weet Van 't Schip. ,,Tegen VVV redde hij het niet maar hij is nu weer volledig fit, waardoor de kans groot is dat hij begint tegen FC Groningen."