PEC heeft op Deadline Day de eerste transfer binnen

Adzic, ploeggenoot van PEC-spits Slobodan Tedic bij Jong Servië, komt over van RSC Anderlecht, dat hem afgelopen seizoen had verhuurd aan FC Emmen. In Drenthe was de voormalig aanvaller van Rode Ster Belgrado basisspeler in het elftal dat zich na een knappe inhaalrace nog bijna veilig speelde in de eredivisie.

Saillant detail: zijn eerste treffer voor FC Emmen was thuis tegen PEC, in februari van dit jaar. Zijn openingsdoelpunt leidde niet alleen tot een nederlaag van de Zwollenaren, de verliespartij (2-3) betekende ook het einde van trainer John Stegeman bij PEC. In Emmen scoorde Adzic, die eerder was verhuurd aan MKE Ankaragücü, in veertien duels vier keer.

Stempel

Adzic koos onder meer voor PEC, zo vertelde hij, omdat de club volgens hem voor verzorgd voetbal staat en het een trouwe supportersschare heeft. ,,Daarbij denk ik perfect te passen in de speelstijl en ga ik aanvallend mijn stempel op wedstrijden drukken. Ik ben fit, enthousiast en hongerig naar goals.”

Quote Als Luka aan de bal komt, gebeurt er altijd wat. Hij is snel, wendbaar en kan uit het niets teamgeno­ten in stelling brengen, of zelf voor gevaar zorgen Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

Volgens technisch manager Mike Willems is Adzic een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan. ,,En hij is creatief. Als Luka aan de bal komt gebeurt er altijd wat. Hij is snel, wendbaar en kan uit het niets teamgenoten in stelling brengen, of zelf voor gevaar zorgen. Die aanvallende impulsen zijn precies wat we nodig hebben. Daarom ben ik heel blij dat het gelukt is om Luka aan te trekken.”

Volledig scherm Luka Adzic, hier namens FC Emmen in duel met PEC-aanvoerder Bram van Polen, speelt komend seizoen voor de Zwollenaren. © Pro Shots / Niels Boersema