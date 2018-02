PEC houdt Nieuw-Zeelandse stagiair Just twee weken langer in Zwolle

Just is sinds een maand op proef bij PEC Zwolle. Net als Ryan Thomas is de talentvolle linkspoot afkomstig uit de Olé Football Academy in Nieuw-Zeeland. Just trainde de voorbije weken mee met de beloften en speelde dinsdag ook mee in een oefenduel van PEC Zwolle onder 19 met Cambuur. Daarin liet hij een behoorlijke indruk achter.