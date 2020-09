PEC houdt voorsprong na wereldgoal Leemans niet vast en moet het doen met een punt tegen AZ

Hij verkaste deze zomer van het middenveld naar de rechtsbuitenpositie, maar de traptechniek van Leemans bleef onveranderd. De man met ‘misschien wel de beste trap van de selectie’, klonk trainer John Stegeman vol lof in de voorbereiding. Die fijne linker etaleerde Leemans zaterdagmiddag in Alkmaar op sublieme wijze, een paar minuten voor rust, AZ-doelman Marco Bizot verbouwereerd achterlatend. Genoeg voor de overwinning was die goal alleen niet.

VAR

Het doelpunt was wel een opsteker voor Leemans, die eerder in de wedstrijd nog een enorme kans liet liggen. Er was toen al veel meer gebeurd in Noord-Holland: die penalty die toch geen penalty bleek te zijn voor PEC, maar ook de rode kaart van AZ-ster Calvin Stengs. Het been was gestrekt, de noppen naar voren. Dus rood, vond de VAR, die in de openingsfase al een strafschop van PEC had geannuleerd.

Zo was de eerste helft bij AZ-PEC niet saai, in het stadion waar de Zwollenaren het vrijwel altijd enorm lastig hebben. Opvallend genoeg was het AZ dat in het begin van de tweede helft de boventoon voerde. Het leek wel alsof PEC in die fase met een mannetje minder op het veld stond. In die fase werd ook de man van het doelpunt naar de kant gehaald. ‘Ik?’, vroeg Leemans zich hardop af toen de wissel werd aangekondigd.

Gelijkmaker

Wat zich al een tijdje afspeelde, werd werkelijkheid in minuut 68: de gelijkmaker van AZ. Met enig fortuin werkte spits Myron Boadu de bal achter keeper Michael Zetterer: 1-1. Dat had PEC aan zichzelf te wijten. Een kwartier later werden ook de verhoudingen op het veld weer hersteld, toen Thomas Lam rood kreeg na natrappen.

Omdat AZ daarna alles op alles zette om de 2-1 te maken, koesterde PEC het behaalde punt in Alkmaar. Want het had in de slotfase zomaar heel anders kunnen aflopen.

AZ-PEC Zwolle 1-1 (0-1). 39. Clint Leemans 0-1, 68. Myron Boadu 1-1. Rode kaart: Stengs (AZ), Lam (PEC Zwolle)

