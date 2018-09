PEC-huurling Achahbar met heerlijke omhaal opnieuw goud waard voor NEC

Van 't Schip houdt kaarten tegen de borst, ook voor zijn spelers

15:09 Paal of Tripaldelli als linksback? Wie van het drietal Van Polen, Van den Berg, Lam gaan het centrum vormen? Heeft John van ’t Schip wellicht basisplaatsen voor Elbers en Scamacca in Emmen? Die vragen liet de trainer van PEC Zwolle tijdens het persmoment onbeantwoord. ,,Ik weet het nog niet. Zondag zullen we de opstelling voor de spelers bekendmaken.”