PEC-huurling Achahbar uit de selectie van NEC

Naast de trainingen met Jong NEC, volgt hij ook een individueel programma om wedstrijdfit te worden. Volgens technisch directeur Remco Oversier heeft Achahbar tegenslag gehad door blessures en ziekte. ,,Hij had een snee in zijn voet met hechtingen, waardoor hij een paar weken niet kon spelen. Ook had hij last van zijn nek en schouderblad. Na de wedstrijd tegen FC Den Bosch is hij ziek geweest.''