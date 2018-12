PEC in cijfers: De slechtste club van 2018 en als nummer 16 het nieuwe jaar in

Voor PEC Zwolle gaat 2018 de boeken in als een historisch slecht eredivisiejaar. De degradatiekandidaat liep tegen een recordaantal nederlagen en incasseerde bovendien zelden zoveel tegentreffers. Het rampjaar en het dramatische slot daarvan in cijfers.

Het verlies tegen VVV vrijdag betekende voor PEC alweer de 21ste nederlaag in 2018. In 33 eredivisieduels won de club slechts zeven keer. Vijf wedstrijden eindigden onbeslist en twee-derde van de ontmoetingen in competitieverband ging verloren. Daarmee verbrak PEC het eigen record uit 1984, toen het in de eredivisie 20 keer met lege handen van het veld stapte.

Ook het aantal tegentreffers ligt voor Zwolse begrippen ongekend hoog. Het totaal kwam in Venlo op 74 te liggen. Deze eeuw was de defensieve stabiliteit alleen in 2005 van een zorgwekkender niveau. Toen incasseerde PEC liefst 81 tegengoals. In 2003 en 2016 was de club met 72 doelpunten tegen ook niet bepaald stug.

Geen poging op doel

In de laatste week werden Thomas Lam (AZ, beker) en Diederik Boer (VVV) met een rode prent van het veld gestuurd. De twee uitsluitingen waren er evenveel als in de 57 wedstrijden daarvoor. Tegen VVV noteerde PEC nog een opvallende statistiek. Geen van de zevende doelpogingen eindigde tussen de palen. De laatste keer dat PEC in een eredivisieduel niet op doel schoot, was ruim drie jaar geleden, toen Feyenoord-doelman in De Kuip geen redding hoefde te verrichten.

PEC was dit jaar goed voor 26 punten in de eredivisie, het minst van alle profclubs in Nederlands. Dat zijn bovendien zeven punten minder dan in de vijf maanden ervoor, toen de club onder de inmiddels ontslagen trainer John van 't Schip zich met 33 punten nog voor de winterstop nagenoeg veilig speelde in de eredivisie.