PEC in cijfers: Mokhtar creëert, Thomas verovert en Parzyszek jubileert

Ryan Thomas heeft van alle spelers in de eredivisie in de eerste vier speelronden de meeste ballen veroverd. Door toedoen van Youness Mokhtar komt PEC Zwolle opvallend vaak in scoringspositie.

Thomas opereert dit seizoen als middenvelder en is op die positie niet alleen aan de bal van waarde voor zijn ploeg. Databedrijf Opta Sports heeft berekend dat de Nieuw-Zeelander in de eerste vier competitiewedstrijden PEC Zwolle 38 keer in balbezit bracht. Geen speler in de eredivisie ontfutselde de tegenstanders vaker de bal.

De meeste dreiging in balbezit komt bij PEC van Mokhtar. De linksbuiten creëerde tegen Roda JC, Sparta, FC Twente en Ajax in totaal veertien kansen voor de Zwolse eredivisionist. Alleen Zakaria Labyad en Joris van Overeem brachten hun clubs FC Utrecht en AZ vaker in kansrijke positie voor een treffer.

