PEC in cijfers: nauwkeurige Freire, invalkoning Nijland en ongevaarlijke Parzyszek

In het competitieduel met VVV (1-1) was debutant Nicolas Freire aan de bal het meest secuur bij PEC Zwolle, evenaarde Stef Nijland het invallersrecord en stichtte Piotr Parzyszek opnieuw weinig gevaar.

Hoewel hij bij zijn eerste basisplaats af en toe nog wat onwennig oogde, kan Freire volgens de cijfers terugkijken op een sterk debuut in de eredivisie. De Argentijnse verdediger noteerde in Limburg naast een assist op Kingsley Ehizibue de hoogste passnauwkeurigheid bij PEC Zwolle (92%). Ook zonder bal imponeerde de vervanger van de geblesseerde Philippe Sandler. Mandekker Freire had de meeste uitverdedigende acties (5) bij PEC Zwolle.

Invalkoning Nijland

Nijland kwam in Venlo na een klein uur binnen de lijnen voor Parzyszek. Daarmee had hij zijn 97ste invalbeurt en een evenaring van het eredivisierecord van Regilio Simons te pakken. ,,Dat is zeker veel. Ik wist dat het eraan zat te komen", zei Nijland, die mogelijk tegen zijn eerste club FC Groningen zaterdag het record alleen in handen krijgt. ,,Voor mij is het helemaal niet van belang. Je wil belangrijk zijn voor het team en vanaf de start beginnen. Op 29-jarige leeftijd is het vrij vroeg dat je aan zoveel invalbeurten komt, maar het is zoals het is."

Parzyszek ongevaarlijk