PEC in cijfers: Rotterdammers schieten Zwolle meest te hulp en Thy bewijst meteen waarde

De voorbije tien maanden boekte PEC Zwolle in eigen stadion slechts drie overwinningen in eredivisieverband. Met Feyenoord werd afgelopen zaterdag de Rotterdamse trilogie in de laatste zestien thuisduels voltooid.

In de eerste seizoenshelft hield PEC slechts één keer de buit in eigen huis. Dat gebeurde in oktober tegen Excelsior (2-0). Ook toen wachtte het Zwolse publiek al maanden op een thuiszege. De laatste triomf voor eigen aanhang dateerde namelijk alweer van eind maart, toen de latere degradant Sparta met 2-0 werd geklopt door goals van Youness Mokhtar en Piotr Parzyszek.

Favoriete bezoekers

En PEC dat thuis of uit tegen Feyenoord speelt, blijkt ook een wereld van verschil. Waar de Overijsselse club al vijftien jaar zelfs niet tot scoren kwam in De Kuip, blijkt de topclub sinds de promotie in 2012 na ADO de tegenstander waar PEC in eigen huis de meeste punten tegen vergaart. Die zeven ontmoetingen leverden de underdog liefst zestien punten op.

PEC kwam tegen Feyenoord onder de nieuwe trainer Jaap Stam meteen en voor het eerst dit seizoen drie keer tot scoren in een eredivisiewedstrijd. De laatste keer dat de club zo productief bleek, was in de vorige editie tegen de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. In maart vorig jaar leverden de drie Zwolse treffers van Parzyszek (tweemaal) en Mustafa Saymak echter geen resultaat op (3-4).

Persoonlijk record