PEC in cijfers: Saymak overtreft Menig, dribbelkoning Namli en Boer slikt vierde vrije trap

Met negen succesvolle dribbels was Younes Namli tegen VVV de beste pingelaar van PEC Zwolle sinds de promotie in 2012. Scoren lukt de rechtsbuiten niet. Mustafa Saymak wel. Voor de tiende keer was de clubtopscorer dit seizoen trefzeker. Net als bij zijn voorgaande negen treffers sloeg hij in de tweede helft toe.

Saymak wierp zich tegen VVV weer eens op als reddende engel van PEC Zwolle. De kleine middenvelder trof voor de tiende keer dit seizoen doel. Ditmaal met het hoofd, hetgeen hem drie jaar geleden op bezoek bij Vitesse voor het laatst lukte. Al zijn tien doelpunten maakte Saymak in de tweede helft.

Daarmee is hij na rust de meeste trefzekere eredivisiespeler op het moment. Bryan Linssen van Vitesse trof in de tweede helft acht keer doel. Lasse Schöne, Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Guus Til, Wout Weghorst (AZ) en Marco van Ginkel (PSV) sloegen dit seizoen zeven keer toe na de onderbreking.

Met tien treffers heeft Saymak de Zwolse clubtopscorer van vorig seizoen overtroffen. Teamgenoot Queensy Menig scoorde toen negen keer voor PEC in de eredivisie.

Dribbelkoning

Ook Namli noteerde een bijzondere statistiek tegen VVV. De vleugelspits dribbelde negen keer succesvol langs één of meerdere tegenstanders. Sinds de promotie in 2012 lukte dat nog geen enkele speler van PEC in eredivisieverband.

Naast de rushes van de dribbelkoning kwam PEC met veldspel tot 29 voorzetten. Ruim een jaar geleden, in het thuisduel met FC Twente, werd dat aantal voor het laatst bereikt. Toen noteerde de ploeg 34 voorzetten. Tegen VVV bereikten slechts 5 van de 29 verstuurde 'assists' de gewenste bestemming.

PEC was vooral in de eerste helft oppermachtig tegen VVV. Over de hele wedstrijd noteerde het elftal van trainer John van 't Schip zeventig procent balbezit, met een passnauwkeurigheid van 87,3 procent. Begin 2015, toen NAC op bezoek ging in Zwolle, kwamen 88 procent van de passes die PEC verstuurde aan.

Vrije trappen