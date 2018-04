PEC in cijfers: Slechtste uitreeks in 15 jaar ligt op de loer

PEC Zwolle is hard op weg de slechtste uitreeks te noteren in meer dan vijftien jaar. In maart 2003 liep de club tegen acht opeenvolgende nederlagen op vreemde bodem aan.

De zwakke serie begon in het laatste competitieduel van vorig jaar, toen een zwaar gehavend PEC met 4-0 onderuit in Den Haag. Daarvoor was de subtopper buitenshuis nog zeven duels ongeslagen gebleven. Na het bezoek aan ADO ging het voor PEC in het nieuwe jaar ook achtereenvolgens mis in de uitwedstrijden tegen PSV, FC Utrecht, Heracles, FC Groningen, Roda JC en FC Twente.

Op 6 mei speelt de ploeg van John van ’t Schip de laatste competitieduel van het seizoen. Dan wacht AZ in Alkmaar. Als ook dat duel verloren gaat, heeft PEC de slechtste uitreeks in vijftien jaar te pakken. In 2003 bleef de eredivisionist, die zich uiteindelijk via de nacompetitie handhaafde, ook acht uitwedstrijden op rij zonder punt.

Zorgwekkend

PEC noteerde in Enschede meer zorgwekkende cijfers. Voor de derde keer dit kalenderjaar niet vaker dan twee keer op doel in een eredivisieduel. Dat overkwam de Zwollenaren voor de winterstop slechts één keer.