PEC in cijfers: Van ’t Schip en Boer zien fraaie series eindigen

Boer

Toen Boer in blessuretijd van dichtbij werd verschalkt door Isimat-Mirin, had hij zijn doel al 486 op rij schoongehouden. De laatste tegentreffer dateerde van 30 september, toen de routinier tegen FC Groningen een kopbal van Tom van Weert in de 54ste minuut net achter de lijn ving. Boer nam het clubrecord over van Bert van Geffen, die in 1978 bijna 400 minuten niet hoefde te vissen. De eerste tegengoal in tijden viel in de rebound, omdat Boer de bal voor de voeten van de PSV-verdediger bokste. ,,Er gingen veel factoren aan vooraf, maar misschien had ik de bal verder weg moeten slaan naar de zijkant”, zei de zelfkritische sluitpost. ,,Het was een reactie op dat moment en ik hoopte dat ik daar wat meer geluk bij zou hebben.”

Ajax

Dat geluk bleef uit, waardoor PEC weer weet hoe het is om te verliezen. De Zwollenaren verloren op 9 september bij Ajax, waarna een sensationele opmars volgde. In zeven duels bleef John van ’t Schip met zijn ploeg ongeslagen. PEC won in twee maanden vier wedstrijden (Heracles, FC Groningen, NAC en ADO Den Haag) en speelde drie keer gelijk (VVV, Feyenoord en Vitesse). Daarmee klom de revelatie naar een gedeeld tweede plek in de eredivisie. PSV, een andere topclub, maakte, zij het onverdiend en laat, een eind aan de ongeslagen serie. Van ’t Schip: ,,Dat die goal in de laatste minuten valt, maakt het extra zuur. Toch overheerst het spel dat we laten zien hebben. We zijn zó dominant geweest, hebben goed gevoetbald en veel kansen gecreëerd. Maar dit is wel een les: als je zelf niet scoort, dan weet je dat dit kan gebeuren. Helemaal tegen PSV. En het gebeurde ook. Doodzonde.”

Zwols knalfeest