PEC in cijfers: Zeldzame clean sheet, record balbezit en trefzekere captain

Sinds PEC in 2012 promoveerde, was het in een eredivisiewedstrijd niet zo veel aan de bal als afgelopen zaterdag tegen FC Twente. Tegen de provinciegenoot hielden de Zwollenaren bovendien voor het eerst in meer dan een half jaar de ‘nul’.

PEC Zwolle noteerde tegen het povere FC Twente 71,5 procent balbezit. Dat is het hoogste percentage sinds de club vijf jaar geleden terugkeerde in de eredivisie. In de eerste helft kwam PEC zelfs tot tachtig procent balbezit. Opvallend: Verdediger Philippe Sandler bereikte voor rust zeventig keer een teamgenoot. Alle spelers van Twente lukte dat samen 69 keer.

De eerste nul sinds februari

Tegen de Tukkers rekende PEC bovendien af met een lelijke defensieve serie. De Zwolse eredivisionist incasseerde sinds 10 februari 2017, toen NEC met 2-0 werd verslagen, steeds minimaal één tegentreffer in elke competitiewedstrijd. Tegen Twente (2-0) stapte PEC voor het eerst in officiële duels weer met een clean sheet van het veld.

Waar PEC in de meeste wedstrijden minstens één doelpunt slikt, weet het ook vrijwel altijd wel een keer te scoren. In de laatste elf eredivisieduels lukte dat en daarmee nadert de ploeg van trainer John van ‘t Schip een knappe reeks van dertig jaar leden. In september 1987 was de Zwolse club dertien potjes op rij trefzeker geweest toen de productiviteit stokte.

Van Polen op schot

Bram van Polen helpt PEC, dat na de interlandperiode op bezoek gaat bij Ajax, de laatste weken dat record te verbreken. Tegen Twente tekende de aanvoerder in het derde competitieduel van het seizoen voor zijn tweede competitietreffer. Eerder scoorde hij tegen Roda JC. Van Polen gaf daarnaast de assist bij de 1-0 van Youness Mokhtar in de eerste helft. Daardoor was hij voor de tweede keer in 155 eredivisiewedstrijden zowel aangever als afmaker. In december 2015 lukte hem dat in Eindhoven tegen PSV.