PEC in Spanje: Stagiair Ligeon wil zich met PEC Zwolle alsnog op de kaart zetten in Nederland

BlogPEC Zwolle slaat deze week de tenten op in Mijas. In het prachtige Zuid-Spaanse plaatsje poogt de huidige nummer vier van de eredivisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor schaduwt PEC tijdens het trainingskamp en praat je dit liveblog zo veel mogelijk bij over de verrichtingen van de Zwolse club op en naast het voetbalveld.

Dag 2 - Vrijdag 5 januari

17.58 - Ruben Ligeon loopt deze week stage bij PEC Zwolle. De oud-speler van Ajax, NAC, Willem II en Utrecht zat de afgelopen vier maanden zonder club nadat hij zijn contract bij Slovan Bratislava liet ontbinden. ,,Ik kon ook blijven, maar ik speelde vaak niet. Ik werd ook vooral als linksback opgesteld terwijl ik mezelf meer als rechtsback zie. Verder was alles prima daar."

Ligeon had de voorbije maanden zijn conditie op peil gehouden bij Jong Ajax, toen PEC hem een proefperiode aanbood. ,,Dat was wel verrassend, ja. Een paar clubs uit de Jupiler League was geïnteresseerd. Dat wilde ik niet. Ik moet nu laten zien dat ik iets kan toevoegen aan dit elftal. Ik wil me nu echt op de kaart zetten in Nederland. Volgende week gaan we bekijken of er een contract in zit.”

Of hij in aanmerking komt voor een dienstverband bij PEC, valt nog niet te zeggen. In Mijas heeft de Zwolse club nog geen partijvormen gedaan waarin Ligeon zich zou kunnen manifesteren. Tijdens de ochtendtraining bleek wel dat hij aan snelheid weinig verloren heeft. ,,Dat is altijd een kracht van me geweest en dat verleer je gelukkig niet."

Volledig scherm Interview met Ruben Ligeon. © Eigen foto

14.59 - Toen de spelers aan de warming-up begonnen, reed Mustafa Saymak met verzorger Erwin Vloedgraven in een golfkarretje naar boven. De clubtopscorer mag nog even niet trainen. ,,Ik kreeg dinsdag ontzettend last van mijn gebit. Woensdag heb ik twee verstandskiezen laten trekken, waarop de tandarts zei dat ik een paar dagen niet mocht trainen. Ik hoopte vandaag weer aan te sluiten, maar in het vliegtuig kwam er toch weer een bloeding. Ik hoop morgen, en anders overmorgen weer te beginnen. Als je het veld, het weer en de omgeving hier zit, wil je heel graag trainen."

Saymak bracht de feestdagen met zijn gezin en die van vriend en teamgenoot Thanasis Karagounis (nu op stage in Polen) door in Parijs. Eenmaal terug in het stadion kreeg hij van technisch directeur Nijkamp te horen dat PEC Zwolle toch nog een poging wil wagen om zijn aflopende contract te verlengen. ,,Ik heb gezegd dat ik daar best open voor sta, maar ik heb hem ook doorverwezen naar mijn zaakwaarnemer. We zullen zien wat het gaat opleveren." Saymak keerde even later terug met Vloedgraven en zag vanaf een heuveltje dat ook Nicolas Freire nog niet deelnam aan de groepstraining. De Argentijn kampte vorige maand nog met een enkelblessure, sloot in Spanje aan bij PEC Zwolle en werkte tijdens de eerste training apart met fysiotherapeut Arjan Louwen.

14.42- PEC Zwolle mist niet alleen vijf ballen in Mijas, het is ook de oefenpartner kwijt. Sparta heeft de geplande wedstrijd van dinsdag na de aanstelling van trainer Dick Advocaat afgeblazen. Over de exacte reden voor de voormalige bondscoach en de mede-hekkensluiter om af te zien van de vriendschappelijke pot, is het voor PEC ook nog gissen. Sparta laat in een reactie weten niet op de afgelasting te hoeven reageren. Na enig aandringen legt een woordvoerder uit dat de club ‘sportief-technische redenen’ ziet om een streep te zetten door het treffen met PEC Zwolle. ,,Meer willen we er niet over kwijt.”

Oefenwedstrijden worden met contracten vastgelegd, dus mogelijk krijgt het besluit voor Sparta, dat morgen in Nederland nog wel oefent tegen Telstar, een financieel staartje. PEC dreigt woensdag dus zonder een gespeelde wedstrijd terug te moeten keren naar Zwolle, waar de eredivisie op 20 januari wordt hervat tegen NAC. De club hoopt nog een nieuwe een nieuwe sparringspartner te vinden in Mijas. ,,Dat valt niet mee. De meeste clubs zijn voorzien”, zegt teammanager Teunis. Wordt vervolgd.

14.17 - Niet de wind, maar de afwerkkwaliteiten van de aanvallers vormden vanmorgen het grootste probleem tijdens de eerste training van PEC Zwolle in Mijas. Meerdere ballen waren door Erik Israelsson en Piotr Parzyszek al over het vangnet het ravijn ingeschoten. Materiaalman Jan de Groot keek tientallen meters omlaag en beende vervolgens hoofdschuddend weg: ,,Ik ben gekke Henkie niet. Die gaan we mooi afschrijven.” Zelfs technisch directeur Gerard Nijkamp en teammanager Isaak Teunis konden de ballen en de oplossing zo snel niet vinden.

De selectie werkte aan de opbouw en verschillende aanvallen op die met een voorzet en een poging op doel afgerond dienden te worden. Belofte Rogier Benschop schoot bijna raak met een moeilijke volley. ,,Jammer Rogier. Goed laag gehouden”, zei trainer John van ’t Schip enigszins opgelucht. De hilarische openingssessie in Mijas kreeg een passend slot. De voorlaatste aanval begon met een schitterende vlakke crosspass van Rick Dekker, waarop zo’n beetje de hele ploeg dollende ‘lekker Rickie’ schreeuwde. De prima voorzet van Kingsley Ehizibue leidde tot nog meer verwachtingen en vreugde. De spelers rekenden op een even zo mooie afronding van Stef Nijland, maar gierden het uit toen ze ook zijn poging in het ravijn zagen eindigen. ,,Ballen verzamelen”, klonk het even later uit de mond van de trainer. ,,We missen er vijf.”

11.20 - Het werd vanochtend goed duidelijk waarom de selectie van PEC voor een verblijf in Spanje heeft gekozen. De weersomstandigheden zijn uitstekend!

Volledig scherm De PEC-selectie traint in het zonnige Spanje. © Johan Inan

11.10 - Het trainingsveld ligt op een prachtige locatie:

Volledig scherm De PEC-selectie traint in het zonnige Spanje. © Johan Inan

10.15 - La Cala is deze week niet alleen ingesteld op de golfclub. Waar tientallen golfkarretjes richting de honderden holes rollen, staat het hotel op het resort vooral in het teken van PEC Zwolle. Een groot deel van de beschikbare hotelkamers is ingenomen door ‘Zwollenaren’ en ook andere ruimtes zijn getransformeerd om spelers en stafleden van PEC niets tekort te laten komen. Daarbij moet je denken aan een speciaal materiaal- en massagehok en ook in het restaurant wordt flink rekening gehouden met ‘el equipo’. Spelers zitten daar niet alleen afgezonderd van andere bezoekers, de koks van La Cala bereiden speciaal voor en in overleg met PEC Zwolle ook aparte (sport)gerechten voor.

Volledig scherm PEC heeft een eigen 'Material Room' © Johan Inan

Volledig scherm Een ook een massagekamer ontbreekt niet. © Johan Inan

9.45 - PEC Zwolle heeft iedereen aan boord in Mijas. Niet lang nadat de selectie gisterenavond landde in Malaga, volgde het toestel met daarin verdediger Nicolas Freire, voorzitter Adriaan Visser en de laatste sponsoren. Zodoende zit de complete selectie van PEC Zwolle nu alweer aan de ontbijttafel. Om 10.30 uur begint de eerste training in Mijas. Hoe laat spelers slapen? Een halve etmaal voor de eerste sessie dienden de spelers in ieder geval op hun kamer te zijn. Dat was al vrij snel na het late diner van de ploeg.

De bus met selectie en staf verscheen gisterenavond om 20.00 uur op het resort. Een uur eerder landde het vliegtuig na een vrij turbulente vlucht vanuit Eindhoven in Malaga. ,,De landing was ook geen pretje”, vond Piotr Parzyszek. De lange aanvaller deelt een kamer met kleine schaduwspits Mustafa Saymak. Ook vleugelspitsen Younes (Namli) en Youness (Mokhtar) zijn bij de kamerindeling aan elkaar gekoppeld. Terwijl de spelers zich na het late diner al richting kamer begaven, ging de staf nog in conclaaf met Jan Borghuis, de nieuwe fysiektrainer. Sponsoren vonden elkaar aan de bar in de lobby, waardoor commercieel directeur en gastheer Joost Broerse zich een stukje verderop bij het ontspannen overleg van technisch directeur Gerard Nijkamp en preses Visser kon voegen.

Dag 1 - Donderdag 4 januari

19.35 - PEC Zwolle is veilig gearriveerd op het vliegveld in Malaga. Het toestel landde op het verwachtte aankomsttijdstip van 19.10 uur. Spelers en stafleden reizen dadelijk na het bemachtigen van de koffers en trainingsmaterialen door naar Mijas. PEC Zwolle deelde het vliegtuig onder meer met hoofdklasser DFS Opheusden. Veel voetbalclubs trekken deze weken naar Zuid-Europa om zich onder betere weersomstandigheden voor te kunnen bereiden op de tweede competitiehelft. FC Twente vloog gisteren vanaf Schiphol naar Alicante en derdedivisionist Spakenburg verblijft sinds woensdag ook in de buurt van Malaga. Heracles, Sparta, maar ook een Duitse topclub als Borussia Dortmund werkt aan het begin van het nieuwe jaar onder de Spaanse zon naar de hervatting van de competitie toe.

Volledig scherm Joost Broerse met Klaas Haasjes. © Johan Inan

19.02 - Hoewel de selectie nog onderweg is, is PEC Zwolle in La Cala Resort al een dag vertegenwoordigd. Commercieel directeur Joost Broerse arriveerde woensdag met zo’n twintig sponsoren en relaties van de club. Met één van hen, Klaas Haasjes, nam het bestuurslid vanmiddag vast een kijkje op het veld. Het duo jogde wat rondjes in een PEC-tricot en speelde daarna nog even voor groundsman. ,,Het veld ligt er prima bij. Prima matje”, concludeerde de commercieel directeur.

18.30 - Op dit veld vindt morgen (vrijdag) 10.30 uur de eerste training van PEC Zwolle tijdens het trainingskamp in Mijas plaats. In de komende vier dagen staan hier zeven trainingen gepland voor de selectie. Aan de fraaie grasmat zal het niet liggen, maar het is wel te hopen dat de ferme wind tijdens de positiespellen en partijvormen niet te veel als stoorzender gaat fungeren. Op het gekortwiekte voetbalveld in La Cala Resort komt PEC Zwolle ook Dick Advocaat nog tegen. De voormalige bondscoach keert als opvolger van Alex Pastoor terug in de eredivisie. In de jacht op lijfsbehoud begint de ervaren coach van de hekkensluiter dinsdag met een oefenwedstrijd tegen de verrassende nummer vier van de eredivisie (15.30 uur).

Volledig scherm De spelers zoeken hun plekje in het vliegtuig. © Johan Inan

16.21 - De selectie van PEC heeft vanmorgen nog getraind in Zwolle. Daarbij ontbrak Mustafa Saymak omdat hij zijn verstandskies moest laten trekken. Ook verdedigers Nicolas Freire en Dico Koppers misten de eerste trainingen van het nieuwe jaar. Laatstgenoemde herstelt nog altijd van een gescheurde achillespees, terwijl de Argentijn in Mijas wordt herenigd met zijn ploeggenoten. Selectie – met stagiair Ruben Ligeon in de gelederen – en staf zijn nu op Eindhoven Airport, waar het vliegtuig van Transavia zonder vertraging om 16.20 uur opstijgt en even na 19.00 uur zal landen in Malaga. Dat vliegveld ligt op zo’n 40 km La Cala Resort Mijas, waar PEC voor het derde jaar op rij verblijft. De eredivisionist wordt dan ook alvast keurig welkom geheten.

Volledig scherm Er wacht de spelers van PEC Zwolle een warm welkom. © Johan Inan

16.00 - Welkom vanuit Mijas in de Spaanse provincie Andalusië. Het plaatsje waar PEC Zwolle vanaf donderdagavond een week lang een trainingskamp belegt, is beeldig omdat het kleeft aan de Middellandse Zee en bovendien ligt ingeklemd tussen de Sierra de Mijas. Het kwik tikt woensdagmiddag de 20 graden aan. Geen wolkje in de lucht. Het contrast met Nederland in weer is groot, al wordt het de komende dagen grijzer en trekt hier ook een stevige wind over het met golfbanen gevulde resort waar selectie en staf van PEC Zwolle waarschijnlijk even na achten zullen arriveren.

Volledig scherm Omgeving trainingskamp Spanje. © Johan Inan