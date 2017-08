PEC is pechvogel Koppers rest van het jaar kwijt na potje voetvolley

Dico Koppers komt in 2017 niet meer in actie voor PEC Zwolle. De linksback, die de afgelopen zes maanden revalideerde van een enkelblessure, scheurde donderdag tijdens een potje voetvolley op de training zijn achillespees en moet opnieuw een half jaar toekijken.

Koppers postte op social media een filmpje waarop te zien is dat zijn linkerbeen vanmiddag in het ziekenhuis in het gips is gezet. PEC Zwolle laat weten dat de verdediger, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Willem II, zijn achillespees heeft gescheurd en spoedig geopereerd zal worden. Daardoor is Koppers vijf tot zes maanden uit de roulatie.

De teleurstelling liet Koppers al blijken met de drie sip kijkende emoticons die hij bij het filmpje op Snapchat plaatste. De pechvogel liep in maart als speler van Willem II een enkelblessure op tegen PEC Zwolle. Het kwetsuur hield hem uiteindelijk bijna een half jaar aan de kant.

Eerder deze maand maakte Koppers in het uitduel met Sparta (1-1) zijn rentree bij PEC Zwolle. Ook tegen FC Twente was hij vorige week invaller. In het oefenduel met Heerenveen maakte de linksback woensdag nog de negentig minuten vol. PEC Zwolle had vandaag een ontspannen training. De aanwezige selectiespelers speelden een potje voetvolley, waarbij het dus mis ging voor de back.

De spelersgroep en staf gingen vanavond dan ook zonder Koppers op bezoek bij sponsor Molecaten, die PEC had uitgenodigd voor een barbecue. De komende drie dagen is de spelersgroep vrij. Maandag bereidt Zwolle zich verder voor op de uitwedstrijd tegen Ajax van volgende week zaterdag.

