PEC is tegen Heracles geen schim van de ploeg van de laatste weken en gaat kansloos onderuit

PEC is dit kalenderjaar niet langer ongeslagen in de eredivisie. De Zwollenaren verloren zaterdag in Almelo kansloos met 2-0 van Heracles. Voor de ploeg van trainer Dick Schreuder was het de eerste nederlaag in zes duels.

PEC begon aan het duel met Heracles met de wetenschap dat het, ook al was het maar voor 24 uur, afstand kon doen van de laatste plek. Daarvoor moest PEC natuurlijk wel winnen tegen Heracles. Of minimaal gelijk spelen.

Dat lukte dus niet. Omdat PEC geen schim was van de ploeg die de laatste zes duels wel tot het gaatje ging. Sterker nog, de Zwollenaren, al sinds augustus de nummer laatst in de eredivisie, speelden voor het eerst dit kalenderjaar daadwerkelijk als de nummer laatst. Zo creëerden de bezoekers vrijwel geen enkele kans.

Hoofdbrekens

Dat deed PEC zonder Mees de Wit. Omdat de Amsterdammer vorige week tegen FC Groningen (1-1) zijn vijfde gele kaart van het seizoen had gekregen, kon Schreuder niet beschikken over de opkomende linkerverdediger, die met vier treffers gedeeld clubtopscorer is.

Het bezorgde Schreuder niet echt hoofdbrekens, zo vertelde hij in de aanloop van weer een finale. Zo klopt Kenneth Paal, die voor het laatst eind november in de basis stond, al een tijdje op de deur. De verdediger begon dan ook op de plek waar hij vorig seizoen uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers van PEC.

Siemen Voet speelde een zwakke wedstrijd tegen Heracles.

Ook Siemen Voet keerde terug in de basis, nadat hij twee duels was geschorst, vanwege zijn rode kaart tegen NEC. De Belg nam achterin de plek in van Maikel van der Werff, die hem twee duels had vervangen.

Het gaf Schreuder, die tegen Heracles exact 100 dagen in dienst is als trainer van PEC, niet het gevoel waar hij op hoopte. Zowel Paal als Voet haalde bij lange na niet hun niveau. Waarbij de voormalig speler van Club Brugge helemaal een onzekere indruk maakte. Zo leverde Voet de bal opvallend vaak in en bleef hij maar verkeerde keuzes maken. Het was dan ook niet zo verrassend dat Schreuder na rust ingreep en Van der Werff terughaalde in het hart van de defensie.

Geklungel van Nakayama

Al was de grootste fout van Yuta Nakayama. De Japanner, vorige week tegen FC Groningen nog door alles en iedereen bewierookt vanwege zijn treffer in blessuretijd, liet zich 19 minuten wel heel makkelijk wegzetten door Anas Ouahim. Het leidde de 1-0 in van Luca de la Torre. Waarbij iedereen zich afvroeg waarom Kostas Lamprou in vredesnaam niet in zijn goal was gebleven?

Met inbrengen van Van der Werff, die samen met Djavan Anderson in de ploeg kwam, probeerde Schreuder wat meer rust en voetbal in de ploeg te krijgen. Dat gebeurde niet echt. Integendeel, de tweede helft was nog maar net begonnen of Heracles had via Sinan Bakis al de tweede erin liggen. Het haalde alle kracht van PEC weg. Daar veranderde zelfs de komst van Max de Waal, Luka Adzic en Gervane Kastaneer niks aan. En raakte PEC dus na zes duels de ongeslagen status van 2022 kwijt.

Finale

Komende week speelt PEC uit bij Fortuna Sittard. Wederom een cruciaal duel en wederom een finale. En wederom een wedstrijd die gewonnen moet worden. Helemaal omdat de Zwollenaren daarna, met een tegenstanders als Feyenoord en AZ, een heel pittig programma krijgen.

