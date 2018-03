PEC-jongeling Sepp van den Berg (16): Vandaag tegen Jörgensen en Van Persie, morgen weer in de schoolbanken

PEC Zwolle verloor dan wel met 3-4 van Feyenoord, maar debutant in de Zwolse basis Sepp van den Berg kon een kleine glimlach op zijn gezicht niet verhullen. Zestien jaar en 88 dagen jong en ineens tegenover spelers als Nicolai Jörgensen en Robin van Persie in het veld staan. Je kunt het minder treffen als jonge voetballer. En dan maandag weer in de schoolbanken op het vwo.

De ogen van Van den Berg beginnen iets te glinsteren, maar: ,,Dat besef ik morgen pas, denk ik. Nu overheerst nog de teleurstelling dat we hebben verloren. Al ben ik wel trots op dit team, we hebben ons in de tweede helft goed herpakt.’’

Met een trainingsjack van PEC Zwolle over het bezwete lichaam, met sportslippers aan de blote voeten. Van den Berg staat gewillig de pers te woord en verhaalt als een ervaren prof over de wedstrijd waarin hij plotseling leiding moest geven aan de defensie van PEC Zwolle. Want in de warming-up viel Philip Sandler met een enkelblessure uit en werd vervangen door Nicolás Freire. ,,Geen probleem hoor'', klonk het stoer uit de mond van de jonge Van den Berg. ,,Ik heb vaker met Freire gespeeld. Communicatie is geen probleem'', al was het vaak de rossige Van den Berg die met handgebaren zijn medespelers op de juist plek zette.

Leeftijd

Dat hij na Wim Kras, die ooit voor Volendam speelde op de leeftijd van 15 jaar en 17 dagen, een van de jongste debutanten in de basis van een Nederlandse betaald voetbalclub was, realiseerde Van den Berg zich nog niet echt. ,,Op het veld maakt leeftijd toch niet uit, dan gaat het om wat je laat zien. Vorige week viel ik al in tegen FC Groningen, dat was wel speciaal.''

Maar ook zijn debuut in het PEC Zwolle stadion zal hij zich nog lang heugen. Bij de club waar hij van kinds af aan al supporter van was, waar hij vanaf de D-jeugd al speelde nadat hij opviel bij amateurvereniging CSV'28 en later op de tribunes te vinden was. ,,Kaarten kregen we via de club, ik was er bijna altijd. Dit is mijn club, in deze stad ben ik geboren. En nu loop ik hier gewoon het veld op, als ras-Zwollenaar. Wel mooi, hoor.''

Volledig scherm Sepp van den Berg (r) legt het vuur aan de schenen van Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen. © ANP Pro Shots

Trots

En dan tegen Feyenoord, met spelers als Robin van Persie en spits Nicolái Jörgensen. ,,Dat is wel even iets anders dan ik gewend was natuurlijk. Ik hoop nog veel vaker tegen zulke goede spelers te mogen voetballen. Dat zou mooi zijn'', zegt hij terwijl zijn ogen iets van trots laten zien. Al begon het duel tegen de Rotterdammers niet zoals hij hoopte. Binnen een kwartier keek PEC Zwolle tegen een 0-2 achterstand aan. En tot tweemaal toe was Van den Berg betrokken bij de situatie voorafgaand aan de treffers van Van Persie. Al na tien minuten liet Kingsley Ehizibue tegenstander Jean-Paul Boëtius uit zijn rug weglopen aan de linkerzijkant van het veld, waardoor Van den Berg in een twee-tegen-één-situaties kwam. Van den Berg koos voor Jörgensen, Boëtius kon daardoor Steven Berghuis bedienen, die op zijn beurt Van Persie liet scoren. Vijf minuten later passte Van den Berg de bal hard op zijn aanvoerder Ryan Thomas, maar die struikelde over de bal, waarop Boëtius het duel met Van den Berg won en Van Persie weer kon scoren. ,,Toen vreesde ik wel dat het geen leuke middag zou worden'', reageerde Van den Berg. ,,Maar we hebben ons in de tweede helft goed herpakt, daar ben ik wel trots op.''