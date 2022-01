PEC kan door corona geen representatief elftal op de been brengen en wil uitstel duel met Willem II

PEC-trainer Dick Schreuder had nog zo gehoopt dat hij de negativiteit van de eerste helft van het seizoen, waarin de Zwollenaren nauwelijks scoorden en punten pakten, achter zich kon laten. Zodat hij met zijn ploeg in relatieve rust aan de gewenste inhaalrace kon beginnen die moet leiden tot handhaving in de eredivisie.

Inmiddels is het duidelijk dat de storm allerminst is gaan liggen in Zwolle. Sterker nog, het is alleen maar harder gaan waaien. Na een maandenlange revalidatie is Sai van Wermeskerken weliswaar weer inzetbaar. Maar dat weegt bij lange na niet op tegen de enorme waslijst aan spelers die Schreuder voorlopig moet missen.

Geen namen

PEC wilde donderdag na de afsluitende training geen namen en rugnummers noemen, maar het was in de loop van de week al duidelijk dat jongens als Luka Adzic, Slobodan Tedic, Pelle Clement, Kenneth Paal en Mark Pabai het duel met Willem II niet zouden halen. Zoals dat ook geldt voor Sam Kersten en Samir Lagsir voor wie het seizoen vanwege een zware knieblessure sowieso al voorbij was.

Quote Het virus slaat nu heel hard om zich heen. Spelers die 's ochtends nog negatief waren, bleken 's avonds ineens positief te zijn Dick Schreuder, Trainer PEC Zwolle

Die lijst werd de laatste dagen alleen maar groter dat Schreuder zich inmiddels bijna meer viroloog voelt dan trainer. ,,Het gaat zo hard nu, het slaat genadeloos toe”, gaf de trainer aan. ,,Het was zelfs zo dat we spelers die ’s ochtends nog negatief waren getest aan het einde van de dag alsnog moesten bellen om te zeggen dat ze positief zijn. En dat terwijl ze zich gewoon fit voelden.”

Aderlating

Het moet een geweldige aderlating zijn voor Schreuder, helemaal in deze fase. Zelf wil de oefenmeester uit Barneveld het niet de weken van de waarheid noemen. Zoals de trainer het duel met Willem II ook niet als cruciaal wilde omschrijven. ,,Dat zijn ze allemaal.”

Maar het mag duidelijk dat PEC de komende weken, waar het naast de concurrent uit Tilburg ook nog clubs als NEC, SC Cambuur, FC Groningen, Heracles Almelo en Fortuna Sittard treft, geen steken mag laten vallen willen de club ook komend seizoen op het hoogste niveau spelen.

Sterkst mogelijke opstelling

Schreuder wil daarom niet voor niets met de sterkst mogelijke opstelling spelen. Daarom begrijpt hij ook heel goed de club dit verzoek bij de KNVB heeft ingediend. Ook omdat het coronavirus ook al hard om zich heen heeft geslagen bij PEC Onder 21, het elftal van waaruit hij spelers kon overhevelen naar het eerste. ,,Maar goed, als het moet, gaan we uiteraard spelen. En dan zullen we er ook staan.”

PEC heeft geen idee wanneer de voetbalbond, die onlangs bepaalde dat wanneer een club dertien contractspelers kan opstellen gewoon moet spelen, met een beslissing komt. Dat kan donderdag zijn, maar ook pas vrijdag.