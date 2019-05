PEC kan recordje breken in Breda, al moet er wel gewonnen worden

PEC Zwolle nam dit seizoen de volle buit mee na uitduels met FC Emmen (0-1), FC Groningen (0-1), De Graafschap (0-2), Heracles Almelo (0-2) en Excelsior (0-2). Opmerkelijk is dat de club in al die wedstrijden geen doelpunt tegen kreeg. In totaal won PEC elf keer dit seizoen.