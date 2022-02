PEC kan tegen NEC voor het eerst in ruim 200 dagen de laatste plek verlaten; Max de Waal klaar voor debuut

Sai als linksback, Kastaneer als rechterverdediger; PEC-trai­ner Dick Schreuder ziet het wel zitten

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder keek met een goed gevoel terug op de 1-0 zege, donderdag in het oefenduel met Werder Bremen. En dat was niet alleen omdat zijn ploeg in het ritme bleef. Het deed hem ook goed om te zien dat Sai van Wermeskerken en Gervane Kastaneer uit de voeten kunnen op een totaal andere positie.

