PEC-keeper Hauptmeijer verlengt en wil Boer en Van der Hart ‘prikkelen’

In februari dit jaar maakte Hauptmeijer zijn debuut in het eerste elftal van PEC Zwolle, uit bij landskampioen PSV. Na de rode kaart van Mickey van der Hart moest de doelman uit Lemelerveld het veld in. ,,Voor het komende seizoen heb ik als doel gesteld om mezelf verder te ontwikkelen en om collega-doelmannen Boer en Van der Hart te prikkelen”, stelt Hauptmeijer.