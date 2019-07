PEC-keeper Zetterer gaat voor plek onder de Zwolse lat op ‘een goed niveau’

,,Het was heel intensief”, knipoogt Zetterer na zijn eerste optreden in het shirt van PEC. De hele oefenpot stond hij onder de lat. Zonder heel vies te worden overigens. ,,Deze wedstrijden in de voorbereiding horen erbij.”

Zaterdag tegen FC Dalfsen behoorde de keeper nog niet tot de selectie, omdat hij niet wedstrijdfit was. Drie dagen later in Hattem was Zetterer wel in staat om te spelen. En dat smaakte naar meer.