PEC-keepster Moon Pondes voor het eerst opgeroepen voor Oranje

Alessio da Cruz laat Zwolle links liggen en kiest voor FC Groningen

3 oktober Enthousiasme in Groningen, ergernis in Zwolle. De terugkeer van Alessio da Cruz in de eredivisie is verre van de geruisloos verlopen. De buitenspeler die een contract zou signeren bij PEC Zwolle verkast op de valreep naar FC Groningen.