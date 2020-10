PEC-keepster Moon Pondes zal de Oranje Leeuwinnen wel laten zien wie ze is

Het begon met een mailtje van de KNVB met de voorlopige selectie. Prima, al leuk dat ik in beeld ben, dacht de 20-jarige Moon Pondes. Tot afgelopen dinsdag de telefoon ging. ,,Dat was een beetje gek. Ik zat in de auto met mijn vriend, kwam net terug van de crematie van zijn moeder. Ik vond het asociaal om op te nemen en sloeg het voor mij onbekende nummer op. Toen zag ik de profielfoto van Sarina Wiegman (bondscoach) en dat ze een appje aan het typen was.” Ze ging snel offline, maar wilde wel weten wat er aan de hand was. ,,Ook mijn vriend was razend nieuwsgierig. Toen heb ik thuis teruggebeld. Nee, dit kon toch niet wachten.”