PEC-keepster Nienke Olthof als trainer naar de Bundesliga

Jesper Drost maakt 11-tal herenigin­gen compleet bij PEC Zwolle, terugkeer zeker geen garantie voor succes

8 juli PEC is niet vies van een hereniging. Sterker nog, De vorige week gepresenteerde Jesper Drost brengt de teller over de laatste vier jaar op maar liefst elf. En zijn voorgangers maken de comeback in Zwolle nou niet bepaald tot een onverdeeld succes.