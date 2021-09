PEC krijgt lesje in effectiviteit en gaat hard onderuit in Utrecht

Ook competitiewedstrijd zes levert voor PEC Zwolle niet de gewenste driepunter op. De ploeg van Art Langeler voetbalde bij vlagen aardig mee met FC Utrecht, maar benutte de kansen die het kreeg onvoldoende en gaf de goals aan de andere kant makkelijk weg: 5-1.

Drie keer paal en lat

Het verschil tussen FC Utrecht en PEC Zwolle zat hem vanavond niet per se in de kansenverhouding. De bezoekers creëerden in de Galgenwaard zo’n beetje net zoveel mogelijkheden als in de afgelopen drie uitwedstrijden in Nijmegen, Tilburg en Deventer bij elkaar. Het verschil zat vooral in de manier waarop er met de kansen werd omgegaan.

Daarbij zat het de Zwollenaren ook niet mee. Gervane Kastaneer kreeg het na een half uur voor elkaar om in één schot twee keer de lat en één keer de paal te raken, zonder te scoren. Op dat moment keek PEC al tegen een achterstand aan, nadat onhandig instappen van Siemen Voet een strafschop had opgeleverd. Anastasios Douvikas zorgde vanaf elf meter voor 1-0 en dat was ook de ruststand, ondanks prima pogingen van Dean Huiberts en Yuta Nakayama.

Zwolse slippertjes

Ook na rust was de hekkensluiter van de Eredivisie lang niet minder dan de ambitieuze subtopper. Huiberts was opnieuw dichtbij de gelijkmaker, maar schoof de bal centimeters naast en verlengde daarmee zijn wachttijd op zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

Aan de andere kant ging de thuisploeg een stuk beter met de kansen om, ook geholpen door slippertjes aan Zwolse zijde. Zo was Nakayama zijn tegenstander Moussa Sylla helemaal kwijt, waardoor deze voor 2-0 kon zorgen. Even later hield Rico Strieder onnodig het shirtje van Mike van der Hoorn vast, waardoor Bart Ramselaar vanaf de stip voor 3-0 kon zorgen. Toen Mimoun Mahi bijna meteen vanaf de aftrap voor 4-0 zorgde, was er even de vrees voor een monsterscore.

Die bleef uit. Mustafa Saymak wist met een geweldige pegel nog voor een eretreffer te zorgen, maar het slotakkoord was toch voor de thuisploeg via Willem Janssen: 5-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.