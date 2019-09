PEC legt spits Ghoochannejhad op valreep vast: ‘Ik ken de Nederlandse competitie door en door’

De 31-jarige Ghoochannejhad doorstond maandagmiddag de medische keuring bij PEC, waardoor de spits, een jaar nadat hij Heerenveen inruilde voor het Cypriotische APOEL Nicosia, terugkeert in de eredivisie. ,,Ik ben heel blij dat ik terug ben in Nederland en in het bijzonder bij PEC Zwolle", zegt Ghoochannejhad op de website van zijn twaalfde club. ,,De Nederlandse competitie ken ik door en door en spreekt mij bijzonder aan. In Zwolle ga ik mijn uiterste best doen om het team en mijzelf door te ontwikkelen. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijd op 15 september, thuis tegen RKC Waalwijk.”