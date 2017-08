PEC maakt zich op voor 'spannende' terugkeer Banhoffer

Yuri Banhoffer is sinds maandag in Zwolle. De Uruguayaanse oud-speler van PEC wordt zaterdagavond met zijn vrouw in het zonnetje gezet tijdens het thuisduel met FC Twente.

Oud-teamgenoot Freek Schutten en Rick Teeters, mede-oprichter van de supportersvereniging, namen het initiatief om de 69-jarige Zuid-Amerikaan, van wie lange tijd werd verondersteld dat hij was overleden, naar Zwolle te halen. Met een inzamelingsactie van de website pec.nu en Supportersclub PEC Zwolle is zijn komst en verblijf naar zijn voormalige woonplaats mogelijk gemaakt.

Terug naar Uruguay

Daardoor arriveerden Banhoffer en zijn vrouw begin deze week in Zwolle. Op 10 september keren ze terug naar Uruguay, weet voormalig ploeggenoot Schutten.



,,Rick Teeters heeft ze geweldig opgevangen. Het is best spannend, want we hebben in samenwerking met de supportersvereniging een programma opgezet voor zaterdag."

Ereronde

Zo loopt Banhoffer in de rust van het competitieduel tussen PEC en Twente een ereronde langs de supporters in het stadion. De eregast zal daarbij beloond worden voor zijn bewezen diensten.



Banhoffer speelde zelf zijn belangrijkste wedstrijd in het shirt van PEC tegen FC Twente. In de bekerfinale van 1977 scoorde de aanvaller in de reguliere speeltijd. De treffer werd door een vermeende duw van teamgenoot Koko Hoekstra ten onrechte afgekeurd. In de verlenging ging PEC vervolgens met 0-3 ten onder.

Banhoffer was in 1974 vanuit de VS naar Zwolle gehaald. In vijf seizoenen was hij 25 maal trefzeker en groeide hij vooral vanwege zijn Zuid-Amerikaanse temperament uit tot publiekslieveling bij PEC.