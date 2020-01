PEC-middenvelder Huiberts klapt door zijn enkel en lijkt Groningen-thuis te missen

Nauwkeuriger

Stegeman houdt dus vast aan zijn systeem, met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. ,,We missen twee spelers door schorsingen, dan ga je kijken of je wat anders kunt doen. Maar laat ons eerst hier maar goed in worden”, zegt de trainer, die wil dat zijn ploeg nauwkeuriger aan de bal wordt. En niet zoals in Tilburg tegen Willem II, toen PEC volgens Stegeman te wild aan de bal was en te snel koos voor de lange pass.

,,Er lagen momenten dat we Willem II meer pijn hadden kunnen doen”, blikt Stegeman terug op het duel van vorig weekeinde, waarin PEC een punt pakte en voor het eerst dit seizoen de nul hield in de eredivisie. ,,Ja, ik had het gevoel dat we daar hadden kunnen winnen. We hadden de betere kansen. Worden we nauwkeuriger aan de bal, dan worden we dominanter. En kunnen we nog meer kansen creëren. We hebben twee keer niet verloren, dan mag je best wat vertrouwen uitstralen. We hoeven geen ‘hallelujah’ te roepen, maar we zijn op de goede weg.”