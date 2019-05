PEC-middenvelder Namli tekent voor vier jaar bij Russische CL-kandidaat Krasnodar

Krasnodar neemt Namli voor een miljoenenbedrag over van PEC Zwolle. De clubs bereikten eerder deze maand een akkoord over een transfersom, waardoor de bal bij de middenvelder zelf lag. Namli reisde begin deze week af naar Zuid-Rusland en liet zich verder overtuigen van de toenadering en het voorstel van Krasnodar. Woensdagmiddag maakte de club die is verzekerd van de voorronde van de Champions League melding van de komst van de spelmaker.

Namli ging zijn laatste contractjaar in bij PEC, waardoor de Zwolse clubleiding erbij gebaat was hem deze zomer te verkopen. Zo houdt de club het nog een flinke som over aan de creatieve sterkhouder. De in Denemarken geboren kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van SC Heerenveen en groeide bij PEC snel uit tot sleutelspeler. Onder trainer John van ‘t Schip was Namli rechtsbuiten, terwijl de behendige voetballer onder Jaap Stam op ‘10' kwam te staan en na de winterstop een groot aandeel had in het directe lijfsbehoud van PEC.

