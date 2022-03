PEC-middenvelder Pelle Clement tekent vooralsnog niet bij: ‘Het is tijd om voor mezelf te kiezen’

VIDEOHij had het in de ruim drie jaar dat hij voor PEC Zwolle uitkwam altijd prima naar zijn zin. Maar Pelle Clement (25) wil ook hogerop. Dus tekent de aanvallende middenvelder vooralsnog niet bij. ,,Het is tijd om voor mezelf te kiezen.”