PEC-middenvelder Saymak had strafschop moeten nemen: ‘Maar ik had kramp’

Het ging na PEC Zwolle-RKC Waalwijk (0-0) vooral over de gemiste penalty van Daishwan Redan. De aanvalsleider van de Zwollenaren had na een uur de openingstreffer op zijn schoen, maar joeg de bal vanaf elf meter over. Niet Redan, maar aanvoerder Mustafa Saymak was de eerste op het lijstje.

,,Ik was de eerste nemer”, zo onthulde de 28-jarige middenvelder, die de strafschop versierde, na de wedstrijd. ,,Ik voelde echter kramp in mijn voet. Op dat moment moet je je verantwoordelijkheid nemen als captain. Maar als ik de tijd terug kon draaien, zou ik hem nemen.”

De misser van Redan kostte PEC een peperdure overwinning tegen RKC in de moeizame strijd tegen degradatie. ,,We hebben gewoon twee punten laten liggen”, vindt Saymak. ,,We wisten dat we moesten winnen en daarvoor hebben we ook de mogelijkheden gehad, met Adzic (kopbal op de paal, red.) en de gemiste penalty. Die maken we niet, dat is heel zuur.”

Gebrek aan scorend vermogen

En zo eindigde de eerste thuiswedstrijd onder de nieuwe trainer Dick Schreuder in een teleurstelling, waarin het gebrek aan scorend vermogen wederom pijnlijk aan de oppervlakte kwam. Is dat een kwestie van kwaliteit of vertrouwen? ,,Een combinatie van beide”, vindt Saymak. ,,Er mist kwaliteit, dat is ook te zien van buitenaf. Het ligt niet alleen aan een gebrek aan vertrouwen. Als het alleen daaraan had gelegen en we genoeg kwaliteit hadden gehad, hadden we nu niet vijf punten.”

Hoewel Saymak erkende dat het spel aan de bal onvoldoende was en PEC moeilijk kansen creëert, ziet de geboren Deventenaar nog wel genoeg perspectief. ,,RKC mag dan wel veel meer punten hebben, wij waren vandaag de betere ploeg. Ook in andere wedstrijden zijn we niet weggespeeld. Daar koop je allemaal niks voor, maar dat geeft wel vertrouwen.”