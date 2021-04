PEC mist mede door corona liefst zeven spelers tegen Heerenveen; basis blijft nagenoeg intact

Met voor het eerst in tijden weer fans op de tribune hoopt PEC zaterdag tegen SC Heerenveen (16.30 uur) het niveau aan te tikken van de heenwedstrijd, toen de Zwollenaren misschien wel de beste wedstrijd van het jaar speelden. Dat moet PEC doen zonder Virgil Misidjan en Immanuel Pherai. Zij behoren tot de zes spelers die in Friesland ontbreken.

Het thuisduel met SC Heerenveen, kort na het vertrek van trainer John Stegeman, was in vele opzichten een wedstrijd om niet snel te vergeten. De 4-1 zege leverde niet alleen spektakel, treffers én drie punten op, het gaf de Zwolse ploeg ook het vertrouwen dat ze zo nodig had.

PEC speelde die avond onder leiding van assistent Leeroy Echteld zelfs zo goed dat het volgens Bert Konterman, de nieuwe trainer, de standaard moest worden voor de resterende tien duels. ,,Dat was zonder meer één van de leukste eredivisiewedstrijden van de laatste jaren”, aldus de Hierdenaar. ,,Er zat leven in, passie, strijd. Qua beleving was dat voor mij een mooie graadmeter.”

Niet doorzetten

De Zwollenaren konden het gewenste vertoonde spel alleen niet doorzetten. Konterman haalde de laatste weken weliswaar voldoende punten waardoor PEC inmiddels zo goed als veilig is. Maar het niveau van eind februari, in het bijzonder de tweede helft, werd nooit meer gehaald.

Al vindt Konterman nog wel dat zijn ploeg het uit tegen Sparta, en dan vooral na rust, bij vlagen heeft laten zien. ,,Verder vond ik ons eerste halfuur tegen Heracles zeker niet verkeerd. En thuis tegen VVV hebben we goed gevochten en op bepaalde momenten ook wel goed gespeeld.”

Profileren

Tegen FC Twente, waar de Zwollenaren op eigen helft kundig waren vastgezet, werd wel gewonnen. Maar dat was ietwat geflatteerd, weet ook Konterman. ,,Nee, dat is niet hoe we ons willen profileren en presteren.”

Konterman hoopt dat de beleving tegen SC Heerenveen weer terugkomt. Vanwege een reeks blessures en enkele coronagevallen weet de trainer van PEC alleen nog niet hoe zijn opstelling er precies uit zal zien. Sowieso afwezig zijn Eliano Reijnders, Thomas Buitink, Destan Bajselmani, Virgil Misidjan, Immanuel Pherai, Daijiro Chirino en Sai van Wermeskerken.

Ambitieus

Daar staat tegenover de terugkeer van Benson Manuel en Rico Strieder. Bovendien kan Mustafa Saymak weer een hele wedstrijd spelen. Met dit trio weer aan boord wil Konterman zijn volgende doel halen: de twaalfde plek.

Quote Het doel is om dit seizoen minimaal twaalfde te worden. Ambitieus? Ja, maar dat is wel een mooi uitgangs­punt Bert Konterman, trainer PEC Zwolle

Konterman heeft berekend dat hij daarvoor nog acht punten nodig. ,,Ambitieus? Ja, maar dat is wel een mooi uitgangspunt. En die plek roept de voorzitter ook niet zomaar. Je hebt een doel nodig, als voetballer en als club. Dan heb je tenminste een punt om naar toe te werken.”

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Nakayama, Drost, Huiberts; Manuel, Tedic en Van Duinen.

Afwezig: Reijnders, Pherai, Misidjan, Buitink, Bajselmani, Chirino en Van Wermeskerken.