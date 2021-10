PEC ondanks droomstart en goals van De Wit toch nog onderuit tegen AZ

Een betere start had PEC zich niet kunnen wensen. De 0-2 voorsprong die na dertien minuten op het scorebord stond viel niets op af te dingen. De hoofdrolspelers: Mark Pabai en Mees de Wit. Bij beide doelpunten was de opkomende rechtsback Pabai de aangever en De Wit, oorspronkelijk linksback maar nu als gelegenheidslinksbuiten opgesteld, met het hoofd trefzeker.

Van de tweede Zwolse treffer konden de bezoekers niet lang genieten, want nog geen minuut later lag de bal er aan de andere kant van het veld al in. Weer een treffer met het hoofd, weer De Wit als doelpuntenmaker, maar nu ging het om Dani de Wit namens AZ voor de 1-2.

Twee keer Pavlidis

Na de spetterende openingsfase was de storm even gaan liggen en werd PEC langzaam steeds verder teruggedrongen, zonder dat AZ echt gevaarlijk was. Dat duurde tot de 38ste minuut en toen was het ook direct raak. Eerst ontsnapte PEC nog nadat een ongelukkige inzet van verdediger Thomas van den Belt net naast zijn eigen doel belandde, maar uit de corner die daarop volgde kopte Vangelis Pavlidis de 2-2 achter doelman Kostas Lamprou.