PEC ondanks droomstart toch nog onderuit tegen AZ

Vijf jaar terug speelde PEC zich na een beroerde start veilig. Of dat dit seizoen ook lukt? ‘Ik ben er bang voor’

In het seizoen 2016/17 stond PEC na zeven duels ook laatste.Na een inhaalrace bleven de Zwollenaren er net in. Of dat nu ook lukt? Mickey van der Hart en Wouter Marinus, destijds spelend voor PEC en dus ervaringsdeskundigen, houden hun hart vast. ,,Het is vrij zorgwekkend allemaal.”

2 oktober