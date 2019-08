PEC ontspringt dans niet bij mêlee aan verschuivingen: twee uur later tegen Sparta

Veranderagenda

Zo wordt Feyenoord-AZ uit de vierde speelronde een maand later afgewerkt en is de ontmoeting tussen PEC Zwolle en Sparta van 14.30 uur naar het (vacante) tijdstip 16.45 uur gehaald. ,,Op basis van de afspraken die clubs binnen de Eredivisie CV onderling en in overleg met de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda, worden deze verzoeken in principe altijd ingewilligd", zegt de voetbalbond over de wensen van de Nederlandse vertegenwoordigers in Europa.