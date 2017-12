PEC op rapport: Flankspelers eens niet op dreef

De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Tegen SC Heerenveen boekte de eredivisionist uit de Overijsselse hoofdstad de eerste zege in het Abe Lenstra Stadion (1-2).

Boer 6,5: Een redding in de categorie 'cruciaal'. Vijf minuten voor rust reageerde Diederik Boer attent toen Michel Vlap plotseling voor zijn neus stond. De keeper voorkwam daarmee de 2-0. Opvallend: niet veel later maakte PEC Zwolle gelijk. Het waren niet de eerste punten die Boer voor zijn ploeg veiligstelde.

Ehizibue 6,5: Bijna had Kingsley Ehizibue, die zijn tegenstander diverse keren wel heel makkelijk voorbij kwam, zijn tweede goal van het seizoen gemaakt. Hij stuitte op keeper Warner Hahn. De rebound van Mustafa Saymak was wél raak. Zo had Ehizibue aanvallend opnieuw een belangrijk aandeel.

Marcellis 6,5: Weer een degelijk optreden van Dirk Marcellis, die bezig is aan een prima seizoen bij PEC Zwolle. Het staat achterin goed, mede dankzij de oud-PSV'er.

Freire 6: Nicolás Freire is opbouwend geen Philippe Sandler, dat bleek wel. Toch was hij van waarde door vlak voor rust de gelijkmaker binnen te koppen, uit het niets. Na de pauze deed de Argentijn het beter, mede door de positiewisseling met Bram van Polen.

Van Polen 6: In de tweede helft stond Van Polen weer eens in het centrum van de verdediging. Dat deed de aanvoerder, die voor rust nog linksback was, naar behoren.

Dekker 6,5: De kleine gifkikker uit Lekkerkerk heeft zijn plekje op het Zwolse middenveld veroverd en de kans is klein dat hij daar snel verdwijnt. Ook tegen SC Heerenveen was Rick Dekker weer een nuttige kracht.

Thomas 5,5: Nee, je kunt er lang niet elke week bovenuit springen. Ryan Thomas blonk uit tegen PSV, maar speelde tegen SC Heerenveen niet de hoofdrol die hij dit seizoen gewend is te spelen. Mag een keer.

Saymak 6,5: De kleine middenvelder liet na de wedstrijd weten dat hij seizoen vaker dan zes keer wil scoren voor PEC Zwolle. Met drie treffers is Mustafa Saymak aardig op weg. Ook tegen Heerenveen maakte hij een doelpunt. De winnende, zo bleek.

Namli 5,5: Tegen zijn oude club lukte lang niet alles bij Younes Namli. Hij probeerde een paar keer het doel te vinden, getergd als hij was om iets te laten zien in de stad waar hij zo lang voetbalde. Maar het rendement blijft laag.

Nijland 5,5: De drie spelers die dit seizoen bij PEC Zwolle in de spits stonden, maakten in totaal twee doelpunten in de eredivisie. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een centrumspits. Ook Stef Nijland kon daar in Heerenveen geen verandering in brengen.