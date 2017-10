PEC op rapport: Freire en Kingsley imponeren, Boer de beste

De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Op bezoek bij Feyenoord (0-0) maakten Kingsley Ehizibue, Nicolas Freire en Younes Namli een sterke indruk, maar doelman Diederik Boer spande de kroon.

Diederik Boer 7,5

De routinier van PEC kroonde zich tot matchwinner door Jörgensen en Toornstra van scoren af te houden en tijdens het verstikkende en langdurige offensief van Feyenoord steeds tientallen seconden te sprokkelen.

Kingsley Ehizibue 7

Het loopwonder van PEC Zwolle kreeg al vroeg geel voor een overtreding op Haps, maar onderscheidde zich vervolgens door met zijn snelheid, kracht en lengte meer defensieve problemen te voorkomen.

Dirk Marcellis 6,5

Stille kracht van PEC. Ervaren mandekker hield samen met Freire Feyenoorder Boëtius in toom. Hij werd na een klein uur zelfs vervangen door Jörgensen, die duo meer problemen bezorgde maar ook niet tot scoren kwam.

Nicolas Freire 7

Begon met een paar slordige dieptepasses, maar Freire voorkwam op slag van rust dat de doorgebroken Vilhena PEC op achterstand bracht met een cruciale ingreep. Hoewel hij niet snel is, wint de Argentijn vrijwel alle persoonlijke duels.

Bram van Polen 6

Aanvoerder van PEC bleef als linksback net als in voorgaande eredivisieduels vrij moeiteloos op de been, al was directe tegenstander Berghuis hem wel een paar keer te slim af.

Rick Dekker 6

Hoewel Dekker bij zijn basisrentree nog niet het niveau haalde dat hij voor ogen heeft, had hij als stoorzender wel een goed aandeel in de clean sheet en het zeldzame punt in De Kuip. Controleur lijkt Bakker voorlopig te hebben verdrongen uit de basis.

Erik Bakker -

Hij verving Dekker in de 72ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Ryan Thomas 6,5

Het volprezen middenveld van Feyenoord maakte kennis met de smaakmaker van PEC. Thomas was ook tegen de titelhouder vaak ongrijpbaar, al was hij in de passing slordiger dan gebruikelijk.

Mustafa Saymak 6

Kleine spelmaker begon sterk met fijne passjes op Namli en Mokhtar, maar kon na rust nauwelijks nog zijn stempel drukken op het aanvalsspel van PEC.

Younes Namli 7

De linksbenige rechtsbuiten speelde één van zijn beste wedstrijden voor PEC. Namli zwierf vanaf rechts vaak naar de as, waar hij tegenstanders vaak simpel afschudde maar nog altijd niet tot scoren kwam. Steekbal op Nijland na twee minuten verdiende een beter lot.

Wouter Marinus -

Hij verving Namli in de 83ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Stef Nijland 6

Spits had na een paar minuten al de openingstreffer op zijn schoen, maar kwam na het omspelen van Feyenoord-doelman Jones tijd tekort om de bal in het lege doel te schuiven. Van zijn dreiging in de eerste helft bleef na rust weinig over.

Youness Mokhtar 6

De clubtopscorer speelde niet slecht, maar zat dicht tegen een gele kaart aan waardoor hij na een uur werd vervangen en ook niet de kans kreeg zich opnieuw tot het goudhaantje van PEC te ontpoppen.

Terell Ondaan 5,5