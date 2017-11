PEC op rapport: Ondaan ondermaats bij eerste basisplek

Van 't Schip blij met stug PEC, maar minder blij met Parzyszek

14:44 Hoewel het publiek de grote verliezer was na de bloedeloze remise in Arnhem (0-0), was John van 't Schip trots op zijn ploeg. ,,We hebben geen kans weggegeven", zei de coach van PEC Zwolle, die minder te spreken was over laatkomer Piotr Parzyszek.