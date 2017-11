PEC op rapport: Rechterflank excelleert, eerste onvoldoende voor Boer

De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. In de topper tegen PSV (0-0) waren de jonge smaakmakers opnieuw flink op dreef, maar scoorde de ervaren doelman zijn eerste onvoldoende van het seizoen.

Boer 5: In de topper tegen Feyenoord was hij vorige maand de redder, tegen PSV werd Boer toch een beetje de schlemiel. Hij verwerkte in blessuretijd een kopbal van Luuk de Jong niet genoeg naar de zijkant om Isimat-Mirin van het scoren af te houden. De ervaren sluitpost hield voor rust Hendrix wel van scoren af, maar liet ook een bal los en was in de hervattingen onherkenbaar.

Ehizibue 7: Locadia, topscorer van de eredivisie, kwam de snelle en sterke rechtsback van PEC nauwelijks voorbij en werd ook sporadisch gevaarlijk. Ehizibue stoomde ook tegen de koploper met regelmaat op, al kon hij zijn aanvalsdrang opnieuw niet omzetten in rendement.

Marcellis 6,5: Tegen de club waar hij groot werd en het zelfs tot international schopte, liet Marcellis zien nog altijd een betrouwbare factor te zijn in de defensie. De mandekker gleed in het begin een keer lelijk uit maar speelde vervolgens nagenoeg foutloos, al had hij in blessuretijd meer kunnen en moeten doen aan de zijkant om de uiteindelijk beslissende voorzet van Locadia te voorkomen

Sandler 7: Het was door de gebroken sleutelbeen die hij opliep in een duel met Lozano weliswaar zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, maar Sandler toonde in de duels met Luuk de Jong, zijn splijtende passes door het middenrif en een paar rushes aan één van de grootste Nederlandse talenten te zijn.

Freire -: Hij verving Israelsson in de 79ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Van Polen 7: Samen met zijn teamgenoten speelde hij ‘de man van 70 miljoen’ vakkundig uit de wedstrijd. Lozano kreeg niet eerder dit seizoen zo weinig ballen. Van Polen hield zich zoals altijd sterk staande, al had hij door iets eerder te springen de kopbal van De Jong en de treffer van Isimat-Mirin wellicht kunnen en moeten vermijden.

Dekker 6: Dekker speelde onopvallend, al blijkt uit de cijfers hoeveel waarde hij heeft voor PEC Zwolle. Sinds de controleur en de stoorzender op het middenvelder basisspeler werd tegen Feyenoord, kreeg de ploeg geen treffer tegen. Tot de blessuretijd tegen PSV.

Thomas 8: Ron Jans overdreef zondagavond door te stellen dat het hem niet zou verbazen als hij bij Real Madrid zou uitkomen. Zijn voormalige trainer stelde die prognose meteen bij naar de Nederlandse top en kreeg bijval in de studio van John van ’t Schip. Thomas was ook tegen topclub PSV de baas op het middenveld en dat met een reis om de aardbol en één training in de benen.

Saymak 6,5: Klein maar fijn. Saymak bediende de aanvallers van PEC tegen PSV regelmatig en werkte zich een slag in de rondte door samen met Israelsson de verdedigers af te jagen. Moet vooral door Mokhtar vaker in stelling gebracht worden om het vijandelijk doel onder vuur te kunnen nemen.

Namli 7,5: Een openbaring in de eredivisie dit seizoen als rechtsbuiten met een vrije rol. De bal plakte aan zijn voet. Plaaggeest Namli dook steeds in de as en tussen de linies op, maar bleef ongrijpbaar voor zowel Brenet als Hendrix. Opmerkelijk: Namli heeft halverwege het seizoen waarschijnlijk al meer kansen gecreëerd dan Holla, de meest creatieve PEC-speler van het hele, vorige seizoen.

Israelsson 6: Beschaamde het vertrouwen van de trainer niet, al was het maar vanwege zijn tomeloze inzet. Israelsson fungeerde tegen PSV aardig als aanspeelpunt, maar mist de stootkracht en snelheid om de goalgetter te zijn waarmee PEC zich wellicht in de top van de eredivisie kan handhaven.

Nijland -: Hij verving Israelsson in de 79ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Mokhtar 6,5: De clubtopscorer was net als voor zijn blessure erg dreigend, maar het vizier van de aanvaller stond nog niet zo scherp als in de voorgaande thuiswedstrijden.