PEC op rapport: Sluwe Saymak schittert, ongelukkige Freire terecht gewisseld

De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Het opportunistische NAC (0-2) werd met dank aan de sluwe Saymak afgeschud. Nicolas Freire en Kingsley Ehizibue hadden het lastig in Breda.

Boer 6

De ervaren keeper was minder bepalend dan in het uitduel met Feyenoord, maar hield zijn doel, ondanks een paar schoonheidsfoutjes, voor de tweede keer op rij schoon.

Ehizibue 5,5

Vooral voor rust was de onvermoeibare rechtsback van PEC onherkenbaar. De slordige Ehizibue leverde te veel ballen in. Hij herpakte zich in de tweede helft enigszins en had toen zelfs de tweede Zwolse treffer op de schoen.

Marcellis 6

De centrale verdediger was aanvankelijk zoekende met en zonder bal. Marcellis zette met kompaan Freire een paar keer tevergeefs de buitenspelval op. Hij kwam, met Sandler naast zich, steeds beter in de wedstrijd.

Freire 5

In de opbouw werd hij bewust vrijgelaten door NAC. De Argentijn wist zich daar lang niet altijd raad mee. Toen hij ook nog tegen een gele kaart opliep, besloot trainer Van ’t Schip zijn uitblinker van een week eerder, halverwege te vervangen.

Sandler 6,5

Sandler loste Freire met succes af. PEC kwam minder in de problemen en werd in balbezit ook vaster in de tweede helft. De van een hamstringblessure herstelde verdediger maakte na een maand zijn rentree en viel verdienstelijk in.

Van Polen 6,5

Aanvoerder was voor rust van grote waarde met meerdere, cruciale intercepties en een benutte penalty, waarmee hij het persoonlijk record van drie doelpunten in één seizoen evenaarde. Van Polen scoort zelden een onvoldoende. Ook tegen NAC niet.

Dekker 6,5

Vooral in de tweede helft bleek waarom de staf het enorm ziet zitten in de jonge controleur. Dekker stoorde NAC steeds vroeg in de opbouw, hetgeen meerdere kansen opleverde. Dekker had zelf pech door na een pegel op de paal van Saymak in de rebound naast te schieten.

Thomas 6

Blonk hij in de eerste wedstrijden van het seizoen nog aanvallend en verdedigend uit, in de laatste competitieduels is hij vooral van waarde door veel op te ruimen voor PEC Zwolle.

Saymak 7

Hij dwong NAC hoogstpersoonlijk op de knieën door eerst Koch de bal af te snoepen en een penalty te versieren en tien minuten voor tijd met een goede loopactie en prima loopactie Angelino af te schudden en PEC de eerste uitzege te bezorgen.

Namli 6

Inbreng van de sierlijke rechtsbuiten van PEC bleef eigenlijk beperkt tot twee goede acties: één voor rust en één na rust.

Marinus –

Hij verving Namli in de 90ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Parzyszek 6

De spits keerde terug in de basis, oogde daarbij gedreven, maar kon ondanks een gevaarlijk rollertje in de eerste helft en een knappe kopbal in de tweede helft zijn doelpuntendroogte niet beëindigen.

Ondaan -

Hij verving Parzyszek in de 75ste minuut maar speelde te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Mokhtar 6,5