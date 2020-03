PEC pakt kostbaar punt in Limburg dankzij oliedomme overtreding van de tegenstander

Vlak voor de winterstop, halverwege december, werd PEC kansloos in Sittard uitgeschakeld in het bekertoernooi (3-0). Het was veruit de slechtste wedstrijd van het seizoen. Hoe anders kwamen de Zwollenaren amper drie maanden later voor de dag tegen Fortuna. Er stond een elftal dat vanaf het begin gevaarlijk was. En zich niet, zoals in dat hopeloze bekerduel, volledig liet overrompelen door elf Limburgers in het geel en groen.

Spanning

De fans van de thuisclub probeerden hun geliefde Fortuna nog wat op te beuren met een gave vuurwerkshow vlak voor de aftrap. Maar echt effect had dit niet. De Limburgers grossierden in rare passes en ballen die van voeten sprongen. Was het de spanning? Het belang van het onderlinge treffen was bekend. Fortuna als nummer zestien, PEC de nummer vijftien. Allebei met 25 punten op de teller. Ja, met recht een degradatiekraker dus.

PEC - met Jarni Koorman als verrassende vervanger voor de geblesseerde Rico Strieder - voetbalde ook niet grandioos, maar creëerde tenminste wel kansen. Zo hadden Vito van Crooij en Mike van Duinen hun ploeg al in de eerste helft op rozen kunnen brengen. Dat deden ze alleen niet.

Voorsprong Fortuna

Na rust kwam Fortuna, met het gezicht naar de fanatieke aanhang toe, een stuk feller voor de dag en PEC had het ineens lastig en stond zelfs onder druk. Met het inbrengen van de wederom toegezongen bankzitter Reza Ghoochannejhad (voor Van Crooij) en de Japanner Yuta Nakayama (voor Koorman) probeerde Stegeman daar iets aan te veranderen. Maar het tegenovergestelde gebeurde: Fortuna kwam op 1-0 toen George Cox profiteerde van een foutje van keeper Michael Zetterer.

Werd die intikker PEC fataal? Nee, dat niet. Op aanraden van de VAR kreeg de Zwolse club in de laatste minuut een penalty. Benut door de koele invaller Lennart Thy, die de bal overtuigend langs doelman Koselev schoot en zo voorkwam dat PEC weer wegzakte naar de gevreesde zestiende plek in de eredivisie. Hoe cruciaal die treffer is, zal ergens in mei blijken.