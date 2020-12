PEC pakt met gretig voetbal Vitesse in: dit is de opsteker die Zwolle zo hard nodig had

De VAR bij thuiswedstrijden van PEC, het is dit seizoen vrijwel elke keer raak. Ook zaterdagavond tegen Vitesse speelde de videoscheidsrechter een hoofdrol, met goede afloop voor de Zwollenaren: 2-1. Zo boekte PEC sinds 26 september weer eens een driepunter in de eredivisie.

En toen kantelde de wedstrijd ineens. Na een harde charge van Idrissa Touré op de achillespees van Kenneth Paal trok scheidsrechter Dennis Higler, op aanraden van de VAR, een directe rode kaart. Vitesse stond op dat moment, minuut 64, nog met 0-1 voor in Zwolle (goal van Darfalou) en had de koppositie in de eredivisie in het zicht.

Géén buitenspel

PEC, dat met name voor rust een paar grote mogelijkheden onbenut had gelaten, rook na de rode kaart van Touré meteen bloed. Helemaal toen amper een minuut later de 1-1 op het scorebord stond. Jesper Drost scoorde van dichtbij, al moest ook hier de VAR nog even naar kijken. Maar in tegenstelling tot twee weken eerder, toen zijn goal tegen FC Utrecht (1-1) werd afgekeurd, stond Drost géén buitenspel.

En zo zag de wereld er plots heel anders uit voor PEC, dat tegen Vitesse een handvol basisspelers miste. Zo ontbrak spits Slobodan Tedic nog altijd vanwege een enkelblessure, zat Thomas Lam zijn eerste van de vier wedstrijden schorsing uit en kwam de wedstrijd voor Immanuel Pherai net te vroeg.

Overleven

Desalniettemin kwam PEC aardig voor de dag tegen Vitesse, de ploeg die in februari nog spectaculair met 4-3 werd geklopt in Zwolle. Na de 2-1 van Van Duinen was het grootste Arnhemse gevaar ook wel geweken, al moest het team van trainer John Stegeman nog wel even de zeven (!) minuten blessuretijd overleven. Dat lukte zonder problemen.

Zo boekte PEC de eerste zege sinds 26 september, toen thuis simpel van Sparta Rotterdam werd gewonnen (4-0). En dat was niet het enige positieve van de avond: Bram van Polen en Pelle Clement, twee basiskrachten in de normale situatie, maakten na weken blessureleed hun rentree.

PEC Zwolle-Vitesse 2-1 (0-1). 7. Darfalou 0-1, 65. Drost 1-1, 76. Van Duinen 2-1 (strafschop).

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Strieder (77. Van Polen), Huiberts, Saymak (83. Clement); Drost, Reijnders, Van Duinen.

