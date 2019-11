PEC-preses Visser dekt Stegeman en tempert verwachtingen: ‘Keiharde realiteit is nu dat we boven plek 16 moeten eindigen’

Twee weken geleden stelde je dat de positie van John Stegeman niet ter discussie stond. PEC is twee nederlagen verder en bevindt zich onder de streep. Hoe staat de trainer er nu op?

,,We zijn daardoor niet meer aan hem aan gaan twijfelen. Wij zien hoe John werkt hoe hij zijn groep toespreekt. De trainer zit nog steeds goed in de wedstrijd. Hij is goed en gemotiveerd met zijn vak bezig. Kijk, we hebben in de zomer bewust voor een bepaald profiel trainer gekozen. Hoewel de resultaten tegenvallen, voldoet hij nog steeds aan die ingrediënten. Het gaat om de continuïteit. We hebben hem aangesteld omdat we bij hem kwaliteiten zien waarmee we samen een mooie toekomst kunnen uitstippelen. Zo lang hij grip op de groep heeft, is hij dus onze trainer. Dat zal na een nederlaag tegen Fortuna, waar we natuurlijk niet van uitgaan, niet anders zijn.”