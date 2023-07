PEC richt zich op El Azzouzi, Hartjes niet naar Zwolle

PEC betaalt waarschijnlijk een kleine transfersom voor de verdediger die in Dordrecht nog een contract heeft voor een jaar. PEC Zwolle was eerder ook geïnteresseerd in Lennard Hartjes (20) en had zelfs al een akkoord met Feyenoord over de huur van hem. Die deal gaat niet meer door, omdat het de club te lang duurde voordat Hartjes een keuze maakte.