PEC's misère gaat Jaap Stam aan het hart: ‘Maar het is niet dat ik dit uit medelijden doe’

Hij was met de auto gekomen, maar de nieuwe hoofdtrainer zal het straks in het voorjaar niet nalaten op het fietsje richting het Zwolse stadion te laten rollen. ,,Daar was het nu iets te koud voor”, grapte de in het dorpje Hoonhorst woonachtige Stam gisteren nadat hij zijn krabbel onder zijn verbintenis had gezet. Het voelde, voor de trainer én voor de club, als ‘een thuiskomst’.